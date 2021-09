Dove vedere Villarreal-Atalanta Champions League in diretta e streaming

Si gioca alle 21 la gara di Champions della Dea

Gli abbonati Sky potranno seguire la diretta del match anche in streaming attraverso il servizio Sky Go, utilizzabile su dispositivi come pc o notebook o attraverso smartphone e tablet scaricando l'apposita app.

Esistono poi altre due alternative per seguire Villarreal-Atalanta in streaming live: una prima modalità è rappresentata da NOW, il servizio di streaming live e on demand di Sky, che offre agli utenti che acquistano il pacchetto Sport, la possibilità di assistere alle sfide di Champions League. In secondo luogo anche la novità Mediaset Infinity che trasmetterà in diretta streaming tutte le partite di Champions League acquisite e trasmesse da Sky. Una volta sottoscritto il vostro abbonamento, il nuovo servizio è accessibile sia collegandosi al portale di riferimento che attraverso l’app dedicata alla quale ci si potrà connettere tramite pc, smartphone, tablet e console come PlayStation (4/5) o Xbox (One, One S, Serie X).