Doppio Gnabry e poi Lewandowski: il Bayern piega il Lione ed è in finale di Champions

Nonostante un po’ di paura nei primi minuti, la squadra di Flick centra l’obiettivo e cioè la finale di Champions contro il Paris Saint-Germain. Lione battuto 3-0 grazie alle doppietta di Gnabry e la rete nel finale di Lewandowski. Appuntamento domenica alle ore 21.

LA PARTITA

Nei primi minuti del primo tempo il Lione inizia con il piglio giusto divorandosi però due gol. Il primo con Memphis Depay che dopo aver saltato Neuer spedisce la palla sull’esterno della rete, mentre al 17esimo Ekambi colpisce il palo dopo un dribbling in area di rigore. Il Bayern sembra in difficoltà, ma alla prima vera occasione colpisce centrando il vantaggio con Gnabry. L’esterno converge al centro con il pallone incollato sul sinistro per poi calciare forte all’incrocio dei pali. Doccia gelata per la squadra di Garcia che non riesce più a riprendersi. Al 38esimo il Bayern raddoppia sempre con Gnabry che sulla respinta imprecisa di Lopes non sbaglia. Nel secondo tempo il Bayern gestisce il possesso cercando, quando può, di affondare il colpo. Coutinho all’80esimo segna il 3-0, ma il gol viene annullato per posizione irregolare. A 3 minuti dalla fine anche Lewandowski mette la firma sulla partita e timbra l’accesso in finale del Bayern.