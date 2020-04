Duka assicura: “La Champions si giocherà anche con i campionati sospesi”

Sembra sempre più complicato sperare di vedere conclusa la stagione calcistica 2019/20. L’emergenza Coronavirus ha già costretto all’annullamento della Ligue 1 e minaccia anche altre manifestazioni. L’unico pilastro è la Champions. Ne è convinto Armand Duka, presidente della Federazione Calcio albanese e membro del comitato esecutivo Uefa, che ha spiegato la sua idea a Radio Kiss Kiss Napoli: “Anche se i campionati saranno sospesi, le squadre giocheranno le gare di Champions. A livello Uefa, per ogni federazione c’è una commissione che valuterà la partecipazione dei rispettivi club alle coppe europee, a seconda delle argomentazioni offerte. PSG e Lione, per esempio, credo che giocheranno in Champions perché la decisione del governo francese non può fermare le coppe europee. Per quanto riguarda l’Albania, al momento stiamo discutendo: abbiamo proposto di ripartire a fine maggio ma se non abbiamo sicurezza circa la salute non torniamo a giocare”.