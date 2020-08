Dybala, l’incredibile record nella Champions League 2019-2020

Un’eliminazione inattesa nella Champions League 2019-2020. Ma la Juventus, in qualche modo, resta nella storia di questa edizione del torneo. Il merito è di Paulo Dybala e della sua rete su punizione contro l’Atletico Madrid, segnata nella fase a gironi di novembre.

Dybala: suo l’unico gol su punizione in Champions

La Joya bianconera vanta un incredibile primato nell’edizione appena conclusa della Champions League. Infatti Dybala è stato l’unico giocatore a segnare un gol su punizione diretta. Come scrive Goal, il numero 10 della Juventus è riuscito in questa impresa con la traiettoria perfetta della sua conclusione che aveva ingannato Oblak, portiere dell’Atletico Madrid, nel match del 19 novembre 2019. Da quel momento in poi nessuno ha segnato da calcio piazzato.

