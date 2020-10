Dynamo Kiev-Juventus, le formazioni ufficiali

In campo alle 18.55 la Juventus per l’esordio in Champions League. Ma a Kiev contro la Dynamo c’è anche il debutto di Andrea Pirlo sulla panchina bianconera nella kermesse calcistica più importante nel continente. Assente CR7 positivo al Covid-19 e con Dybala inizialmente ancora in panchina, i bianconeri si affidano al tandem Kulusevski-Morata con Ramsey trequartista. Chiesa e Cuadrado sulle fasce, Rabiot la spunta su Arthur.

FORMAZIONI UFFICIALI

DINAMO KIEV (4-3-3): Buschan; Kedziora, Zabarnyi, Mykolenko, Karavaev; Buyalski, Sydorchuk, Shaparenko; Tsygankov, Supryaga, De Pena. All. Lucescu



JUVENTUS (3-4-1-2): Szczesny; Danilo, Bonucci, Chiellini; Chiesa, Rabiot, Bentancur, Cuadrado; Ramsey; Kulusevski, Morata. All. Pirlo