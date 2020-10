Dynamo Kiev, Lucescu: “Il gol di Morata in avvio molto fastidioso ma fatta esperienza”

Mircea Lucescu giudica così in sala stampa la prova della Dynamo Kiev contro la Juventus, partita di Champions League vinta dai bianconeri con il punteggio di 2-0: “L’aspetto positivo principale della mia squadra è l’ingresso in Champions League. Le partite contro Juventus e Barcellona sono già ottime per la nostra crescita visto che la squadra è piena di giovani. L’errore al primo minuto del secondo tempo è stato molto fastidioso, un gol subito con la palla rimbalzata sull’avversario che non abbiamo letto bene. Impariamo, acquisiamo esperienza. Nel secondo gol della Juve abbiamo commesso un altro errore. Comunque sia abbiamo dimostrato che possiamo giocare ad armi pari. I ragazzi meritavano anche di segnare stasera ma non è andata, pazienza”