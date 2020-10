Dynamo Kiev, Lucescu: “Pirlo? In panchina non è come giocare. Senza Ronaldo è un vantaggio per noi”

L’allenatore della Dynamo Kiev Mircea Lucescu ha risposto alle domande dei giornalisti prima della partita contro la Juventus match d’esordio nella fase a gironi di Champions League. “Ho detto più volte che essere un giocatore e un allenatore sono cose completamente diverse. Pirlo è un allenatore molto giovane, ha appena iniziato la sua carriera. Impara attraverso le partite e l’allenatore viene valutato dai risultati, quindi ha tutto davanti. Per me Pirlo rimarrà per sempre il ragazzo di 15 anni che ha esordito sotto la mia guida al Brescia. Era un giocatore di football molto intelligente. Ma Andrea non sarà mai il mio avversario. Gli auguro il meglio. Noi parliamo ma non così spesso, ma ci contattiamo periodicamente. Mi sono congratulato con lui dopo la sua nomina alla Juventus.

Esperienza? Giochiamo tutti in Champions League per fare esperienza. La Juventus può giocare in modi diversi. Hanno molti giocatori esperti e qualificati. Usano schemi diversi, ma gli schemi non sono la cosa principale. L’importante è con quale motivazione si stanno preparando per la partita con la Dynamo, che disciplina hanno”.

Senza Ronaldo

Mancherà Ronaldo? “E’ un grande giocatore che decide le sorti delle partite. Ma non può fare tutto sul campo, non può lavorare dietro. Se non segna, non è Ronaldo. La Juventus di Cristiano è più forte in campo. La sua perdita, ovviamente, è a nostro favore. Questa è una partita molto importante per i nostri giovani giocatori. Come faranno a far fronte allo stress, come faranno a far fronte alla pressione non lo so. È difficile giocare queste partite dopo due mesi, i nostri giovani giocatori sono cresciuti molto dall’inizio della stagione. Credo in loro, credo che possano esprimersi al meglio e progredire.

Il nostro budget è la metà dello stipendio di Ronaldo. La Juventus è una squadra di un altro livello. Ci stiamo preparando per ogni giocatore, vogliamo dare ai giocatori una descrizione dettagliata di ogni avversario. E poi dobbiamo unire tutto questo insieme come una squadra e giocare con la Juventus con dignità “, ha detto Mircea Lucescu alla conferenza stampa pre-partita.

Intervistato da UEFA.com il tecnico della Dinamo Kiev, Mircea Lucescu, parla di Andrea Pirlo, oggi suo collega, ieri suo allievo da calciatore: “Com’era da ragazzo a Brescia? Incredibile, maturo. Maturo come lo è adesso. Ricordo di essere andato a Viareggio per assistere a una partita e di aver fatto il viaggio di ritorno in automobile insieme a lui. Parlammo per due ore e realizzai che si trattava di una persona con un cervello di prim’ordine. Oltre ad essere un giocatore creativo era anche un grande organizzatore e questa è un’altra abilità. Tutto questo lo ha aiutato molto a diventare ciò che è oggi, l’allenatore di una grandissima squadra come la Juventus. Mi ha chiamato maestro? Questo mi rende orgoglioso. Dovrò ringraziarlo! Spero avrà una grande carriera”.