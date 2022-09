E’ amaro il ritorno a Monaco di Lewandowski. Bayern vince 2-0. Tutti i risultati

Robert Lewandowski esce con l'amaro in bocca dall'Allianz Arena battuto dalla sua ex squadra. Il Bayern ha superato il Barcellona con il punteggio di 2-0 ipotecando il passaggio del turno. Vittoria di piramidale importanza per il Liverpool, che batte l'Ajax quasi all'ultimo respiro: finisce 2-1 con rete decisiva firmata da Matip all'89'. Nel Gruppo B tracollo interno del Porto, sconfitto 4-0 dal Bruges; perde anche l'Atletico, il Bayer Leverkusen vince 2-0. Seconda battuta d'arresto per il Marsiglia di Tudor, che cede in casa all'Eintracht.