Eintracht, Glasner: “Temiamo il Napoli perchè gioca calcio anti-italiano”

L'allenatore dell'Eintracht Francoforte Oliver Glasner ha presentato la gara di andata degli ottavi di finale di Champions League contro il Napoli: "La squadra di Spalletti gioca un calcio quasi anti-italiano. Ecco perché dominano la classifica: sono aggressivi, pressano alti e contrattaccano, cosa che non si vede spesso in Italia. Non giocano come le italiane, non avremo un vantaggio di intensità. Ci aspetta una grande partita, sappiamo che il Napoli è molto forte, ma siamo anche in forma. L'atmosfera nello stadio nostro sarà eccezionale in quanto ci sono due squadre che giocano in buona forma. Ovviamente il nostro obiettivo è vincere".