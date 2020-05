Emery e il 6-1 subito dal Barcellona col Psg: “Di quella gara cambierei… l’arbitro”

Vista dalla parte di chi ha compiuto l’impresa, il 6-1 del Barcellona al Psg nel 2017 in Champions League è sicuramente una rimonta storica indimenticabile. In un certo senso, in realtà, è lo stesso per chi, quella batosta, l’ha subita.

Unai Emery, all’epoca mister dei francesi, ha parlato a Marca proprio di quel match che ancora oggi, sicuramente, lo fa soffrire. Dopo il 4-0 dell’andata da parte dei suoi, i catalani hanno ribaltato il risultato: “Ci sono stati molti errori in quella gara. E molti dettagli che si potevano cambiare”, ha detto il tecnico. “Ma se devo proprio scegliere una cosa che cambierei di quella partita… dico l’arbitro. Questo è tutto”. E ancora: “Rivedendo le immagini dal 50esimo all’82esimo posso dire che eravamo sotto 3-0, ma che abbiamo fatto un gol e poi c’era un rigore su Di Maria. Successivamente ancora un fallo da parte di Neymar su Di Maria. E poi ho smesso di cercare altri errori sinceramente…”, ha concluso Emery.