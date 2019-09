Estasi Napoli: Mertens e Llorente stendono il Liverpool 2-0

Un rigore di Dries Mertens ed un tocco da due passi di Fernando Llorente fanno esplodere il San Paolo. Per il secondo anno consecutivo, il fortino del Napoli diventa insuperabile per il Liverpool. Gli azzurri si impongono nella prima giornata grazie alla rete del belga su penalty concesso per un fallo su Callejon. Poi nel recupero arriva la perla dello spagnolo che da due passi trafigge l’incolpevole Adrian. Le reti partenopee piegano un Liverpool apparso a tratti straripante, ma mai totalmente dominante. Protagonisti i due portieri: Adrian si supera per due volte nel primo tempo e compie una super prodezza su Mertens, mentre Meret strega Salah.