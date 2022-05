Evra stronca City e Guardiola: “Contento di non essere stato allenato da lui. Si stavano ca****o”

Il duro commento dell'ex calciatore

Redazione ITASportPress

La sconfitta del Manchester City contro il Real Madrid nella semifinale di ritorno di Champions League, spiana la strada alle inevitabili critiche per la squadra inglese e per mister Pep Guardiola. Molto severo in tale ottica Patrice Evra che commentando il match per Prime Video si è lasciato andare ad un'analisi sul manager e sulla formazione Citizens.

PEP - Parlando di Guardiola e del suo stile, Evra ha detto: "Io ho molto rispetto per Guardiola ma sono contento di non averlo mai avuto come allenatore", ha detto il francese. "La motivazione sta nel fatto che lui ti toglie le tue responsabilità. Stavo parlando con Clarence (Seedorf ndr), hai l'impressione che stia giocando alla Playstation. Lui ti dà tutte le direttive ma se non fai come ti dice ti toglie. Lo aveva fatto anche con Henry al Barcellona. Aveva fatto anche gol ma Pep lo ha tolto dal campo perché non aveva seguito le sue direttive. Lui è sicuramente un grande allenatore ma devi stare attento quando dai troppe informazioni ai tuoi. Lo abbiamo visto anche in panchina prima della partita: sembrava che ci fossero 20 persone nella sua testa, il cervello gli stava già bruciando, è incredibile".

CITY - Poi sull'andamento della partita e sulla squadra del City: "Quando loro (i giocatori ndr) saranno in difficoltà, cosa faranno? Guarderanno la panchina, non prenderanno le loro responsabilità. Un allenatore come Ferguson tatticamente non era bravo però diceva: 'Io sono il boss, però sul campo siete voi'. Il Manchester City si è prrrr addosso, è la verità. Si sono cagati. Sono traumatizzati. Mi ricordano il PSG: sono dei club basati sui soldi".