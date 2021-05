Fair play Thiago Silva: “Anno scorso vissuta delusione. Ora vicino a Ederson e Gabriel Jesus”

Il brasiliano aveva perso la finale di Champions League con la maglia del Psg nella passata stagione

ThiagoSilva, difensore del Chelsea, ha parlato ai media inglesi dopo la finale di Champions League vinta contro il Manchester City che è valsa una vera e propria rivincita personale dopo la delusione della passata stagione quando, con la maglia del Paris Saint-Germain, era stato sconfitto dal Bayern Monaco all'ultimo atto. "Sono veramente contento. L'anno scorso ho perso la finale, una sensazione bruttissima, per questo sono andato a parlare subito con Ederson e Gabriel Jesus. Ma la vita è così, spero che loro possano arrivare a questo momento. Io ringrazio Dio, per tutti i momenti difficili che ho passato, e che ho vissuto anche in questa partita. Sono molto felice per questo trofeo, che tutti i grandi giocatori devono vincere. L'infortunio? Passato tante cose, non immaginavo di infortunarmi così. Ho preso la decisione di uscire, non potevo continuare a giocare in una partita di così alto livello", ha ammesso il difensore brasiliano a proposito delle sue condizioni fisiche che lo hanno obbligato ad uscire anzitempo dalla sfida.