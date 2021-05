Ferdinand demolisce il Real Madrid: “Una squadra vecchia, il Chelsea invece…”

L'ex difensore inglese commenta la prestazione dei Blancos

Un vero e proprio flop. Il Real Madrid esce di scena in semifinale di Champions, ma a sorprendere non è tanto il risultato. Piuttosto stupisce la differenza di condizione atletica tra i Blancos e il Chelsea, con gli inglesi apparsi quasi sempre vincitori su tutti i palloni, in particolar modo sulle seconde palle. Le ripartenze dei Blues, poi, hanno spaccato a più riprese centrocampo e difesa degli avversari. Insomma una sconfitta netta e inaspettata per le sue proporzioni.