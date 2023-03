Ferdinand: “Potter si rilassi, ma il Chelsea non sarà mai favorito per la Champions”

Il commento dell'es difensore dopo la vittoria dei Blues.

Redazione ITASportPress

La vittoria del Chelsea nel ritorno degli ottavi di finale di Champions League contro il Borussia Dortmund è senza dubbio una boccata d'ossigeno per tutto l'ambiente e per il tecnico Potter, molto criticato nelle ultime settimane. Eppure, secondo Rio Ferdinand, storico ex difensore inglese, non bisogna farsi illusioni. Almeno per quanto riguarda il futuro in coppa dei Blues.

Parlando a BT Sport, infatti, l'ex centrale ha spiegato che la formazione londinese non può essere assolutamente considerata tra le favorite per la vittoria finale: "Il sollievo dei tifosi si fa sentire, aspettavano che questa squadra avesse finalmente una vittoria. Durante tutta la stagione ci sono momenti in cui ritorna la fiducia anche nei propri mezzi. E questa gara può essere l'occasione giusta. Il Chelsea ha meritato di vincere e penso che Potter possa rilassarsi un po' dopo la tanta tensione".

Dopo alcune parole di elogio, però, Rio Ferdinand chiarisce il suo concetto: "Ad ogni modo non definirei affatto il Chelsea tra le favorite per la Champions League. Nessuna mancanza di rispetto, ma riguarda la loro forma e il gioco delle altre squadre. Questo risultato (la vittoria contro il Borussia ndr) può incidere molto sulla fiducia della squadra in questo momento, ma bisogna comunque passare da una partita all'altra. Non puoi guardare oltre il prossimo fine settimana".