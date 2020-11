Ferencvaros, Heister: “Ronaldo arrabbiato per non aver fatto gol mi ha negato la maglia”

Il difensore del Ferencváros Marcel Heister ha detto che l’attaccante della Juventus Cristiano Ronaldo si è rifiutato di scambiare le maglie dopo la partita del 3° turno della fase a gironi di Champions League. Ricordiamo che in quell’incontro il club torinese vinse (4: 1) e Ronaldo non riuscì a segnare. “Penso che il portoghese fosse furioso al 90′. Ha agitato la mano in modo sprezzante quando gli ho chiesto di scambiare le maglie. Forse il punto era che non ha fatto gol oppure il problema era che gli ho portato via la palla quando ha attaccato. È stata l’esperienza più meravigliosa della mia vita incontrarlo”. Il Ferencvaros non è stato fortunato nel sorteggio, ma almeno i calciatori del club di Budapest hanno avuto l’onore di sfidare Cristiano Ronaldo e la Juventus e hanno esordito nella manifestazione contro il Barcellona di Leo Messi. All’argentino, però, Heister non ha avuto il coraggio di chiedere la maglia nella prima partita del girone: “Ricordo il momento in cui ho visto Messi parlare con Dembélé, era un sogno. In tanti gli hanno chiesto la maglia, io non l’ho fatto. Non so a chi l’abbia data”. Il difensore ha racconto quest’episodio in un’intervista rilasciata a ‘Goal’ e ‘Spox’.