Ferencvaros-Juventus diretta e streaming, dove vedere il match oggi

Ferencvaros-Juventus si gioca questa sera alle 21.00 per la terza giornata di Champions League. Gli ungheresi, fanalino di coda del raggruppamento, sfidano i più quotati bianconeri reduce dalla sconfitta contro il Barcellona. Quella fra le due squadre sarà il primo confronto nel massimo torneo europeo e il primo incrocio nella competizione per la formazione di Budapest con un club italiano.

Ferencvaros-Juventus, le probabili formazioni

Pochi dubbi di formazione per gli ungheresi che scenderanno in campo col 4-3-3. Dibusz in porta; difesa composta da Lovrencsics, Blazic, Kovacevic e Heister; Laidouini, Kharatin, Somalia in mezzo; Zubkov, Isael, Tokmac Nguen in attacco. La Juventus di Pirlo scenderà, invece, in campo con il 4-4-2. Szczesny; Cuadrado, Bonucci, Chiellini, Danilo; McKennie, Arthur, Rabiot, Kukusevski; Morata, Cristiano Ronaldo. In panchina, almeno all’inizio, Dybala apparso ancora fuori forma.

FERENCVAROS (4-3-3): Dibusz; Lovrencsics, Blazic, Kovacevic, Heister; Laidouini, Kharatin, Somalia; Zubkov, Isael, Tokmac Nguen.

JUVENTUS (4-4-2): Szczesny; Cuadrado, Bonucci, Chiellini, Danilo; McKennie, Arthur, Rabiot, Kukusevski; Morata, Cristiano Ronaldo.

Dove vedere il match in diretta e streaming

Ferencvaros-Juventus si disputerà questa sera, mercoledì 4 novembre 2020, nel palcoscenico della Puskas Arena di Budapest. Il fischio d’inizio della gara, valida per la terza giornata del girone di Champions League, è previsto alle 21.00. La gara sarà trasmessa in diretta tv da Sky sui canali Sky Sport Uno (numero 201 del satellite, numero 472 e 482 del digitale terrestre) e Sky Sport (numero 252 del satellite).

La sfida Ferencvaros-Juventus sarà visibile anche in diretta streaming. Gli abbonati Sky potranno seguirla attraverso Sky Go sia su dispositivi mobili come smartphone e tablet, scaricando la app per sistemi iOS e Android, sia sul proprio personal computer o notebook, anche soltanto collegandosi al sito ufficiale della piattaforma.

C’è inoltre la possibilità di vedere la partita su Now Tv: il servizio di streaming live e on demand di Sky offre infatti la visione di diversi eventi sportivi, fra cui i match di Champions League, a coloro che acquistano uno dei pacchetti offerti.