Fernandinho avverte il Manchester City: “Importante controllare le emozioni”

Il centrocampista si sofferma sull'avvicinamento alla finalissima di Champions League

Mancano meno di 24 ore alla finalissima di Champions League. Il Manchester City si giocherà per la prima volta il trofeo più ambito. I Citizens sfideranno il Chelsea, che ha già giocato in altre due occasioni l'ultimo atto della competizione. I campioni d'Inghilterra saranno favoriti d'obbligo, ma i Blues sanno di poter far male e di avere una chance importante per lasciare il segno.