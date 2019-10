Figuraccia Tottenham, stampa e tifosi ironizzano: “Ora sembrano l’Arsenal”

La crisi del Tottenham esplode in tutta la sua evidenza. Gli Spurs non riescono a macinare gioco come un anno fa ed i risultati sono a dir poco disastrosi. Il flop più evidente è la Champions League con un pareggio contro l’Olympiakos e la disfatta totale contro il Bayern Monaco. Il 2-7 rimediato tra le mura amiche è un risultato che indica chiaramente le difficoltà della squadra di Mauricio Pochettino, senza anima e idee. Tifosi, avversari e critica hanno commentato questo disastro inimmaginabile con evidente sorpresa. E qualcuno usa persino l’ironia, come nel caso del Sun che si rifa alla storica rivalità tra Spurs e Arsenal: “Dopo decenni all’inseguimento dei Gunners, il Tottenham si è trasformato in loro”. Un parallelismo che ricorda le celebri debacle europee del club biancorosso in Champions, specialmente contro il Bayern Monaco.