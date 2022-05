Finale Champions, caos tifosi: fratello di Matip costretto a rifugiarsi in ristorante con la famiglia

Anche il fratello del giocatore dei Reds coinvolto

Qualcosa di mai visto in una finale di Champions League con un ritardo di 36 minuti oltre l'orario previsti d'inizio. Liverpool-Real Madrid è stata uno spettacolo in campo ma anche fuori, purtroppo in modo negativo.

La brutta gestione degli ingressi dei tifosi ha caratterizzato le ore prima della partita di calcio in quel di Parigi e sta ancora generando molta polemica per le soluzioni "di forza" applicate dalla polizia che ha dovuto ricorrere a lacrimogeni e gas orticanti per placare la folla.

Una situazione che ha visto coinvolti anche un sacco di tifosi innocenti come il fratello del giocatore del Liverpool Joel Matip, Marvin. L'uomo, come riporta l'Ansa, ha raccontato a Sky Deutschland: "Ad un certo punto la polizia ha perso il controllo della situazione e ha cominciato a sparare gas urticanti sulla folla, famiglie comprese. L'organizzazione è stata indegna per una finale di Champions". Parole durissime che sono proseguite con ulteriori dettagli. Infatti, Marvin Matip è stato costretto a fuggire e a rifugiarsi in un ristorante vicino allo stadio, insieme alla moglie incinta mentre le cariche delle autorità sui tifosi continuavano.