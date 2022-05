Finale Champions, il doppio ex McManaman: “Tanti gol e la mia favorita è…”

Il parere dell'ex giocatore

Il momento più importante e atteso della stagione di calcio europea è finalmente arrivato. Questa sera, Liverpool e e Real Madrid si sfideranno per la finale di Champions League . Il doppio ex della sfida Steve McManaman (9 anni al Liverpool e 4 al Real Madrid), intervistato dal Partidazo de Cope, ha parlato della gara spiegando quelli che secondo lui saranno i protagonisti e anche la favorita.

"Per me è difficile schierarmi, ho tanti amici da entrambe le parti e qualunque cosa accada sarò felice", ha detto l'ex calciatore. "Si affrontano due ottime squadre, voglio vedere spettacolo, azioni, gol, mi aspetto molti gol perché entrambe le squadre hanno ottimi attaccanti. E che vinca il migliore. La vittoria della Champions con il Real Madrid è stato un momento davvero speciale, ma per stasera vedo favorito il Liverpool".