Finale Champions, lo sceicco Mansour paga la trasferta ai tifosi del City

Mansour finanzierà il trasporto di diverse migliaia di persone grazie al pacchetto viaggio ufficiale per il giorno della finale

Non capita spesso che i presidenti di club ci mettano soldi di tasca per pagare le trasferte ai tifosi. ma in un momento difficile per tutti come quello di adesso causa Covid, può succedere che il club finanzi i propri sostenitori. E' il caso del Manchester City che ha annunciato attraverso un comunicato che lo sceicco Mansour finanzierà i costi di volo e trasferimento per la trasferta ufficiale del club inglese in occasione della finale di Champions League contro il Chelsea a Porto alla fine del mese anche perchè causa restrizioni Covid i tifosi avrebbero dovuto fare un viaggio di 24 ore.