Foden da record: solo Fabregas meglio di lui per un dato in Champions League

Statistica importante per il giovane talento inglese

Non solo il record con l'Inghilterra , adesso Phil Foden si mette in proprio e può vantare una dato statistico assolutamente di livello. Il giovane talento del Manchester City è stato decisivo per la vittoria dei suoi contro l'Atletico Madrid nella gara dei quarti di finale di Champions League. Una sua imbucata preziosa ha regalato a De Bruyne la gioia della rete. Un gol, appunto, fondamentale per il successo finale.

Ma non solo. Come riportato da Opta, infatti, l'assist di Foden al compagno Citizens gli permette di entrare in una strettissima cerchia di big sotto l'aspetto dei passaggi vincenti. L'inglese è il secondo calciatore con ventuno anni o meno – dopo Cesc Fabregas – per numero di assist serviti in Champions League per una squadra inglese (10 per lo spagnolo, 7 per lui).