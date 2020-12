Frase razzista del quarto uomo, arbitri rumeni affermano di essere stati chiamati zingari da Vebo

Sono stati resi noti nuovi dettagli sullo scandalo razzista nella partita del 6 ° turno della fase a gironi di Champions League tra Paris Saint-Germain e Istanbul Basaksehir. L’incontro è stato interrotto ieri all’inizio quando il quarto uomo avrebbe dato del “negru” (nero) all’assistente tecnico Achille Webo, per indicarlo all’arbitro centrale che voleva espellerlo per proteste. I calciatori turchi e poi quelli francesi hanno abbandonato il terreno di gioco indignati. Ma emergono particolari dalla Romania: chi ha detto “negru” a Vebo non era il quarto uomo Sebastian Coltescu, ma l’assistente dell’arbitro Octavian Chavre. Gli arbitri rumeni hanno affermato ai commissari Uefa che il vice allenatore del club turo li ha chiamati zingari dal secondo minuto della partita. Il match si rigiocherà questa sera e la quaterna arbitrale è cambiata totalmente. Sarà l’olandese Danny Makkelie a dirigere la delicata ripresa di PSG-Istanbul Basaksehir. Il fischietto, lo stesso di ‘Gladbach-Inter, sarà coadiuvato dal connazionale Mario Diks e dal polacco Marcin Boniek come assistenti di linea. Polacco anche il quarto uomo, Bartosch Frankowsky. Confermati, infine, gli italiani VAR (Marco Di Bello) e AVAR (Maurizio Mariani).