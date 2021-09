Futre gioca Milan-Atletico: “Difficile per rossoneri. Leao da Pallone d’Oro”

Il commento del doppio ex sul match di Champions League di questa sera

Redazione ITASportPress

Questa sera sarà spettacolo in Champions League e una delle sfide più importanti andrà in scena a San Siro tra Milan e Atletico Madrid. Un grande doppio ex come Paulo Futre ha parlato in esclusiva a Fanpagesottolineando alcuni aspetti della gara e non solo...

Dopo aver parlato del secondo posto al Pallone d'Oro nel 1987, vinto poi da Gullit, Futre si è concentrato su Milan-Atletico Madrid: "L'Atletico di oggi è il Cholo. È tutt'uno con il suo allenatore. Ed è la squadra che difende meglio in tutto il mondo, anche se a volte le cose possono andare storte, come contro l'Alaves, quando non sono riusciti a rimontare". E sul match di San Siro: "Per il Milan sarà difficilissimo battere l'Atletico. Però credo anche che i rossoneri sono in un ottimo momento di forma e che non hanno meritato di perdere a Liverpool. Essere rimasti fuori dalla Champions per tanti anni è stato pesantissimo per il Milan, che però adesso se la può giocare per passare il turno, anche se non voglio scegliere tra Milan e l'Atletico".

Sui singoli calciatori di una squadra e dell'altra: "Io sono molto patriottico, quindi ti dico Joao Felix e Leao. Sono entrambi due grandi calciatori che ancora devono trovare continuità, ma per me sono fortissimi. Felix l'anno scorso è stato condizionato da un infortunio, ma è stato decisivo per la vittoria del titolo di Liga da parte dell'Atletico. Leao, invece, secondo me è un autentico animale. È un fenomeno che deve trovare più continuità dal punto di vista mentale, ma per me tra qualche anno potrà lottare per vincere il Pallone d'oro".