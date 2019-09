Futre non ha dubbi: “Joao Felix da Pallone d’Oro, ma CR7 è meglio di…Bolt”

Paulo Futre, grande ex del calcio portoghese, nonché dirigente dell’Atletico Madrid ha parlato al Corriere della Sera in vista della gara di Champions League tra Atletico Madrid e Juventus. Una sfida che vedrà il passato, e presente, del Portogallo e il futuro porsi uno davanti all’altro: Cristiano Ronaldo contro Joao Felix.

INVESTITURA – “Joao Felix? Ha 20 anni e quello che ha fatto in sei sette mesi in Portogallo col Benfica ha dimostrato che è un fuoriclasse, come dite voi, e una scommessa per il futuro: può occupare il trono di miglior giocatore portoghese, quando CR7 smette. Secondo me Joao può vincere il Pallone d’oro un giorno, ma dire adesso che ne potrà vincere 5 come Cristiano sarebbe una pazzia e anche una mancanza di rispetto verso un fenomeno di 34 ann”, ha detto Futre sul giovane giocatore dell’Atletico Madrid.

CR7 – E ancora su Cristiano Ronaldo: “I quattro gol che ha fatto alla Lituania? Per lui possono anche essere normali, basta pensare ai 3 che ha fatto proprio all’Atletico a marzo, quando era questione di vita o di morte. Ma uno scatto di novanta metri in 10 secondi secondo me oggi non lo fa neanche Bolt. E di sicuro non lo ha fatto mai nessuno nella storia del calcio”.

ATLETICO E JUVENTUS – Sulla sfida di Champions: “L’Atletico Madrid? Simeone ha sostituito il chip alla squadra: gioca un calcio più offensivo, più di possesso palla. Ma quando cambi filosofia i rischi non mancano, come si è visto sabato nella sconfitta con la Real Sociedad”. E sulla Juventus: “Sarri mi piace molto. Il suo Napoli, con i tre attaccanti piccoli davanti ha segnato il calcio di questi anni. Ma è chiaro che alla Juve ha giocatori con caratteristiche diverse e ci vorrà del tempo”.

CHAMPIONS – “Chi vince? Gli squali saranno tutti lì in primavera. Il calcio inglese ha interrotto il dominio spagnolo. Ma in questo torneo può davvero succedere di tutto”. Guardiola? I problemi di adesso contano poco. Però rivincere la Champions dopo gli anni di Barcellona è la vera sfida. E tutti si chiedono se ce la farà”. “Messi ha la stessa fame di Cristiano Ronaldo? Messi è sempre Messi”. E sull’Inter: “Se può essere la sorpresa? Se hanno vinto nel 2010 con Mourinho, quando non erano certo i favoriti, perché non possono sognare in grande anche quest’anno?”, ha concluso Futre.