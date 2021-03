Futre rivela: “I giocatori del Chelsea hanno festeggiato al sorteggio Champions per aver pescato il Porto. Sono disgustato!”

Un sorteggio evidentemente molto gradito. Il Chelsea in Champions League ha pescato il Porto e ha… esultato. Lo riferisce Paulo Futre, ex storico calciatore dei Dragones, che ai microfoni di CMTV rivela come avrebbe preso della reazione di gioia dei blues successivamente all’accoppiamento per i quarti di finale.

Futre rivela: “Il Chelsea ha festeggiato dopo il sorteggio col Porto”

“I giocatori del Chelsea hanno festeggiato quando hanno saputo che avevano pescato il Porto in Champions League“, ha raccontato Futre. “Come lo so? Lo hanno riportato i media inglesi ed è palese. Ma poi ho anche chiesto conferma con una chiamata. Dico che hanno festeggiato”.

E proprio sulla sfida valida per i quarti di finale: “I giocatori del Porto devono correre come mai prima d’ora in queste due partite. E il motivo è semplice: il Chelsea pensa di aver già vinto il confronto e hanno festeggiato!”. E ancora: “Quando ho chiesto conferma di questo alla mia fonte ero disgustato. Darei qualsiasi cosa per giocare contro il Chelsea. Penso che i calciatori del Porto debbano dare il massimo in campo perché i londinesi credono di essere già in semifinale. Credo che il Porto possa passare ma deve sudare sangue…”.