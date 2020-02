Gabi: “Il Liverpool ha sottovalutato l’Atletico Madrid, sembrava dovessero giocare con la Puerta Bonita…”

Ben dieci stagioni con la maglia dell’Atletico Madrid nel passato di Gabi, centrocampista attualmente in forza all’Al-Sadd. Proprio dei Colchoneros, nel corso di un’intervista a Marca, ha parlato lo spagnolo.

CHAMPIONS – “Penso che l’1-0 conquistato contro il Liverpool sia un grande risultato. Credo che l’Atletico sia stato sottovalutato e questo mi ha dato fastidio: sembrava che i Reds dovessero giocare contro la Puerta Bonita, con tutto rispetto…”.

SIMEONE – “Simeone ha molto credito in società. Hanno giocatori che lottano per diversi tittoli e possono ancora migliorare. Io il secondo del Cholo? Lo conosco bene e penso che potrei aiutarlo, ma non so se questo è il momento. Se quel momento dovesse arrivare, io farei del mio meglio per l’Atletico. Da Diego potrei imparare molto”.

