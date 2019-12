Galatasary, figuraccia col Psg. Terim ammette: “Peggior performance della mia vita…”

Brutta prova per il Galatasary che lascia la Champions League dopo il 5-0 subito al Parco dei Principi dal Psg. Una cinquina che regala solo brutte sensazioni ai turchi e al mister Fatih Terim che, ai microfoni del sito ufficiale della Uefa non ha trattenuto la propria amarezza.

LA PEGGIORE GARA – Sul girone, in cui Psg e Real Madrid hanno avuto la meglio, Terim ha detto: “Psg e Real Madrid sono ad un livello superiore rispetto a noi, possiamo solo far loro i complimenti per il passaggio del turno”. E sulla sua squadra: “Per noi non è stato semplice, e soprattutto uscire così lascia una profonda amarezza; quella di stasera è la peggior performance della mia vita ed è colpa mia, i giocatori hanno fatto tutto il possibile”, ha detto il tecnico.

