Genk, il presidente Croonen avvisa il Napoli: “Nel calcio tutto è possibile…”

Vigilia della gara tra Genk e Napoli, con le due formazioni che si sfideranno domani sera nella seconda giornata della fase a gironi della Champions League. Un match che è stato così presentato dal presidente del club belga Peter Croonen ai microfoni di Radio Punto Nuovo.

CHAMPIONS – “Per noi è la terza partecipazione alla Champions League, che è la competizione più difficile a livello mondiale. Noi cercheremo di fare bene, abbiamo perso la prima partita in malo modo e sappiamo che possiamo fare di più. Con il Salisburgo siamo stati al di sotto dei nostri standard, ma in casa riusciamo a fare meglio. In Champions non siamo mai andati lontano, ma abbiamo questa ambizione: passare al prossimo step. Ogni partita ha una storia a sé e nel calcio tutto è possibile: dobbiamo crederci sempre”.

KOULIBALY – “E’ diventato uno dei migliori difensori al mondo. Quando venne al Genk era molto giovane, ma si vedeva che aveva un grande potenziale. Non era ancora a questi livelli, ma sapevamo che avrebbe potuto raggiungerli. E’ un grande professionista e siamo onorati di averlo avuto nella nostra squadra. La sua cessione? Non abbiamo rimpianti, il prezzo fu giusto. Ovviamente oggi ha un altro valore”.

MERTENS – “E’ un giocatore fantastico, siamo onorati di averlo in nazionale. So che probabilmente batterà il record di Maradona: penso che possa essere capace di diventare il giocatore ad aver segnato più reti con il Napoli di tutta la storia. Spero però non superi il record contro di noi…”.