Genk, il presidente: “Koulibaly? Immaginavo sarebbe diventato forte, ma non così tanto…”

Si avvicina il secondo impegno di Champions League per il Napoli. Gli azzurri, dopo aver battuto il Liverpool nella prima giornata della fase a gironi, faranno visita mercoledì al Genk, travolto dal Salisburgo all’esordio con un pesante 6-2. Il presidente del club belga Peter Croonen, in queste ore, ha parlato ai microfoni di Radio Marte.

CHAMPIONS – “Noi siamo una squadra giovane, essere in Champions è già un grande risultato. Noi però teniamo l’attenzione concentrata soprattutto sul campionato: l’obiettivo non è vincerlo, ma tornare in Europa”.

NAPOLI – “Il Napoli è una grandissima squadra, contro il Liverpool ha fatto benissimo. Noi invece con il Salisburgo abbiamo subito troppo, ma è stata una gara che ci ha insegnato tanto. Con gli azzurri faremo un’altra partita, anche se loro saranno arrabbiati per la sconfitta con il Cagliari. Quella di Ancelotti è una delle squadre più forti in assoluto in questo momento, ma in casa potremo dare qualcosa in più”.

KOULIBALY – “Quando lo prendemmo dal Metz, capimmo subito che aveva potenzialità speciali. Immaginavo che sarebbe diventato un giocatore importante, ma a Napoli devo ammettere che è cresciuto più di quanto mi aspettassi. Kalidou ha sempre dimostrato amore per il Genk e finalmente, adesso, i nostri tifosi potranno salutarlo con una standing ovation. Potremmo decidere di regalargli una maglietta speciale”.