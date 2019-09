Genk, Mazzù: “Napoli forte, ma per noi sarà una gara da dentro o fuori”

Si avvicina la gara tra Genk e Napoli, valida per la seconda giornata della fase a gironi di Champions League. In vista della sfida, in programma mercoledì alle 18.55, l’allenatore della formazione belga Felice Mazzù ha così parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss.

NAPOLI – “Per noi sarà una partita molto importante, quasi da dentro o fuori. La qualità del Napoli è evidente, hanno battuto il Liverpool all’esordio. Hanno un grande allenatore e dei calciatori forti. Noi sappiamo che è una grande squadra e dovremo dare il massimo nella nostra prima partita interna di Champions”.

AMBIENTE – “Sarà una festa, per tanti motivi. Qua ci sono tanti italiani e ci saranno molti spettatori. Sarà una gara spettacolare”.

MERTENS – “Penso che sarà molto motivato. Genk è una città che conosce bene, viene sempre qua quando torna in Belgio. Ma non è l’unico da temere: ci sono Insigne, Koulibaly e altri ancora”.

KOULIBALY – “Non so se il presidente sta organizzando un’accoglienza particolare per lui, anche se sicuramente qualcosa sarà fatto visto quello che ha fatto qui Kalidou”.

HAGI – “Hagi è un giocatore forte, molto tecnico. Sta crescendo bene qua: il campionato belga è diverso da quello rumeno”.