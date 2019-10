Genk, Mazzù: “Servirà equilibrio. Ancelotti? Per lui parla il suo curriculum”

Si avvicina la sfida di Champions League tra Genk e Napoli, valevole per la seconda giornata della fase a gironi e in programma domani alle 18.55. Una gara che è stata così presentata dal tecnico della formazione belga Felice Mazzù nella conferenza stampa della vigilia.

EQUILIBRIO – “Sarà importante avere equilibrio: sia un atteggiamento troppo difensivo sia uno troppo offensivo sarebbe rischioso”.

SALISBURGO – “Quella non è stata una bella esperienza: abbiamo lasciato troppi spazi e a questi livelli non puoi permettertelo”.

NAPOLI – “Il Salisburgo gioca molto in verticale, mentre il Napoli fa un grande posssso palla. Gli attaccanti, poi, sono di profilo diverso. Domani sarà importante la mentalità: davanti al nostro pubblico vogliamo fare bene”.

ANCELOTTI – “Ha grande esperienza, per lui parla il suo curriculum. Riesce ad avere una buona comunicazione con la squadra e riesce a trovare sempre nuovi spunti”.

SPOGLIATOIO – “C’è delusione per l’ultimo pareggio in campionato, abbiamo fatto bene per un tempo e poi sappiamo com’è finita. Domani sarà però un’altra storia: saremo concentrati per fare meglio”.

LOZANO – “Lo conosco, l’ho visto in Champions e ai Mondiali: ha velocità e tecnica. E’ un grande giocatore, credo che lui e Mertens possano fare bene. Il belga è un grande giocatore, ha intelligenza e si muove bene tra le linee. Gioca bene con entrambi i piedi e segna anche di testa”.

KOULIBALY – “E’ tra i più forti centrali al mondo, vince tutti i duelli. Ha giocato anche qua e per noi è un grande orgoglio”.