Genk-Napoli, le formazioni ufficiali: Insigne e Ghoulam vanno in tribuna!

Alle 18.55 il Napoli affronta il Genk per la seconda giornata della fase a gironi della Champions League e sorprendentemente Lorenzo Insigne, il capitano, finisce in tribuna per scelta tecnica, insieme a Ghoulam. Ancelotti infatti si affida alla coppia d’attacco composta da Milik e Lozano, così Mertens e Llorente partiranno dalla panchina. Per quanto riguarda i padroni di casa del Genk, confermato il tridente offensivo composto da Ito, Ndongala e la prima punta Samatta.

Ecco le formazioni ufficiali:

GENK (4-3-3): Coucke; Maehle, Lucumí, Dewaest, Uronen; Hrosovsky, Hagi, Berge; Ito, Samatta, Ndongala. All. Mazzù

NAPOLI (4-4-2): Meret; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Mario Rui; Callejon, Allan, Elmas, Fabian Ruiz; Lozano, Milik. All. Ancelotti