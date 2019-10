Genk, Uronen: “Napoli tra le più forti d’Europa, ma questa per noi è una grande occasione”

Insieme al tecnico Felice Mazzù, in conferenza stampa, alla vigilia della gara tra Genk e Napoli, ha parlato il difensore Jere Uronen. Queste le parole del giocatore della formazione belga.

NAPOLI – “Nel calcio tutto è possibile, tutto dipenderà dal nostro approccio. Dobbiamo essere convinti delle nostre qualità, ma contro un avversario così forte servirà la partita perfetta. Se c’è qualcuno che temo di più degli azzurri? No, sono tutti giocatori forti e tecnici. Il Napoli è tra le squadre più forti d’Europa, hanno tante stelle. Noi dovremo difenderci bene e divertirci il più possibile in campo: per noi questa è una grande occasione”.