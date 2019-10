Gnabry, poker in Champions: ora siede sul trono dei grandi con van Basten, Messi, CR7…

Quattro gol in un’unica partita di Champions League non sono da tutti. Questa sera il 24enne del Bayern Monaco Serge Gnabry ci è riuscito, nel clamoroso 7-2 in trasferta rifilato al Tottenham di Pochettino: le prime due reti sono arrivate in maniera molto ravvicinata, fra il 53′ e il 55′, portando il risultato sul momentaneo 4-1, poi nel finale altre due reti, all’83 e all’88’, con in mezzo il sesto gol dei bavaresi firmato Robert Lewandowski. Così Gnabry raggiunge sul trono di coloro che sono riusciti a realizzare un poker nella massima competizione europea campioni del calibro di van Basten, Ibrahimovic, Messi, Cristiano Ronaldo e Shevchenko.

Nel dettaglio, il ragazzo nato a Stoccarda è il 13esimo giocatore a riuscire in questo grande record individuale. È riuscito a conquistarlo nel giro di 35 minuti, meglio di lui solamente Luis Adriano (16 minuti con la maglia dello Shakhtar Donetsk), Cristiano Ronaldo (20, al Real Madrid), Mario Gomez (23, Bayern Monaco), Dado Prso (23, Monaco), Bafétimbi Gomis (25, Lione) e Marco van Basten (29, Milan). In classifica anche un italiano: Simone Inzaghi, che fece quattro gol in Lazio-Marsiglia 5-1 del 2000.