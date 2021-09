Guardiola pazzo di Verratti: “Mi sono innamorato, è eccezionale”

Il manager del Manchester City dopo la gara in Champions contro il Psg

Sconfitto dal Paris Saint-Germain ma autore di dichiarazioni al miele per i rivali. La notte di Pep Guardiola , allenatore del Manchester City, è stata assolutamente particolare. Nella seconda sfida del girone di Champions League, i Citizens hanno avuto la peggio contro i parigini ma il mister ha comunque mostrato grande fair play nel post gara. Nel corso delle interviste di rito ecco la dichiarazione d'amore per... Marco Verratti .

VERRATTI - "Sono innamorato di lui. È eccezionale", ha detto Guardiola su Verratti . "Anche sotto pressione riesce a trovare quei passaggi che permettono al centrocampo di essere libero. Non è un giocatore che fa i passaggi lunghi ma puoi sempre contare su di lui per costruire il gioco. Siamo riusciti a controllarlo meglio nel secondo tempo, ma nel primo tempo è stato davvero eccezionale".

TRIDENTEPSG - Da Verratti al tridente delle meraviglie del Psg formato da Neymar, Mbappé e naturalmente da Messi: "Possono prendersi lo spazio. Sono giocatori eccezionali. Penso che loro tre siano come Messi-Suarez-Neymar al Barça. Non molte squadre possono avere questi giocatori. E oggi li ha il Psg. Non possiamo controllarli. Conosco due soluzioni per provare a contrastarli: difendere e pregare oppure prendere la palla e avere il possesso. Messi? È difficile controllarlo per 90 minuti. È difficile fermarlo e abbiamo dovuto ridurre al minimo le occasioni per lui di toccare la palla. Abbiamo fatto quello che sappiamo fare, nel bene o nel male".