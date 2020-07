Guardiola risponde a Klopp e Mourinho: “Se vogliono spiegazioni basta chiamarmi”

La sentenza del TAS che di fatto riabilita in Champions il City non è andata giù né a Klopp né tantomeno a José Mourinho. L’allenatore dei Reds aveva parlato di un giorno negativo per il calcio, mentre Mou era stato più critico parlando di una decisione vergognosa.

GUARDIOLA: “KLOPP E MOU MI CHIAMINO”

Pep Guardiola aveva commentato la sentenza affermando che alcuni addetti ai lavori avrebbero dovuto chiedere scusa al City e ai microfoni di SkySport l’allenatore catalano ha risposto in maniera ironica ai colleghi: “Se vogliono parlarne, sono qui. La sentenza arriva da tre giudici indipendenti ed era chiara. Ma se vogliono hanno il mio numero di telefono, possono chiamarmi e gli posso dare spiegazioni. Non è un problema. Ma non credo ci sia da parlarne, perché la sentenza era chiara. Sono felice per i giocatori. Ciò che hanno fatto in campo è il motivo per cui siamo in Champions League. Magari fuori dal campo altri club sono meglio di noi, ma in campo negli ultimi 3-4 anni abbiamo fatto abbastanza bene”.