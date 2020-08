Guardiola saluta David Silva: “Sarà la sua ultima partita con noi”

Domani il Manchester City sfiderà la sorpresa Lione nella gara dei quarti di Champions. Chi sarà della partita è David Silva, con tutta probabilità all’ultima recita inglese dopo l’accordo ormai ad un passo con la Lazio.

LE PAROLE DI GUARDIOLA

Queste le parole di mister Guardiola alla vigilia della sfida contro il Lione: “Non dobbiamo fare errori, domani inizia una fase del torneo molto importante, ci si gioca molto. Sono convinto che potrà succedere di tutto, ogni partita sarà una finale. Con i titoli vinti negli scorsi anni siamo cresciuti e lavoriamo per continuare a vincere anche nel tempo. Giocare la final eight è una cosa nuova ma vedo i giocatori non subire troppo il nuovo format. E su David Silva: “Mi dispiace sapere che giocherà per l’ultima volta con noi in uno stadio vuoto, ma sono sicuro che appena i tifosi torneranno a popolare gli impianti gli riconosceranno ciò che David merita”. Queste le parole di Guardiola riprese da Tmw.