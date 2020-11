Haaland, due gol e l’intervista più strana di sempre: la domanda del giornalista e la reazione di Carragher…

Erling Haaland protagonista non solo in campo. Il bomber del Borussia Dortmund ha realizzato due reti contro il Club Brugge in Champions League andando a marcare l’ennesimo record con ben 14 gol totali in 11 apparizioni in Coppa. Ma il vero show non è quello che si è visto sul rettangolo di gioco, bensì quanto poi accaduto nel post gara. L’intervista al giovane norvegese, infatti, è subito diventata virale anche a causa di una domanda curiosa da parte del giornalista di Sky Sports e per la reazione, in studio, dell’ex leggenda del calcio inglese Jamie Carragher.

Haaland: intervista e reazioni

Se il botta e risposta tra il giornalista e Haaland è stato abbastanza rapido viste le poche frasi dette dal centravanti, a generare grande ilarità è stata l’ultima domanda posta dall’intervistatore al norvegese, ricordiamolo, autore di due gol. “Dormirai da solo questa notte?“, una domanda che ha lasciato di sasso il centravanti che ha risposto: “Sì, certo”.

Il giornalista ha poi provato a spiegare il suo riferimento facendo presente che in passato lo stesso Haaland, dopo una tripletta, aveva definito i tre palloni come le sue fidanzate con le quali dormire di notte. Il bello, però, è arrivato negli studi di Sky Sports dove tra l’imbarazzo generale, Jamie Carragher si è lasciato andare ad un commento che è subito diventato virale sul web: “Cavolo! Pensavo ci licenziassero tutti“, ha detto in riferimento alla domanda del giornalista risultata essere “molto particolare”.