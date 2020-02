Haaland, goleador e velocista: ha percorso 60 metri in 6.64 secondi

Erling Braut Haaland sempre più protagonista del calcio europeo. Il bomber norvegese è stato assoluto mattatore della sfida di Champions League del Borussia Dortmund contro il Paris Saint-Germain. Due reti e un incredibile quasi record di velocità.

Il giovane attaccante, dopo aver realizzato un gol di rapinae un missile di sinistro da fuori area, è stato protagonista anche di un’accelerazione devastante che ha lasciato a bocca aperta tutti quelli che stavano guardando lo spettacolo del campo. Haaland, come riportato da Sky Sport, è stato capace di percorrere in contropiede la distanza di 60 metri in appena 6.64 secondi. Un tempo quasi da record, considerato che il primato mondiale dei 60 metri è di 6.34 secondi. Numeri e statistiche impressionanti per l’attaccante che compirà 20 anni il prossimo 21 luglio. E il Borussia Dortmund… se lo gode.