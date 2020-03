Haaland, il padre sarcastico contro il Psg: “Classe dentro e fuori dal campo…”

Non è certo passata inosservata la festa del Paris Saint-Germain durante e dopo la sfida di Champions League contro il Borussia Dortmund. Il passaggio ai quarti di finale della competizione ai danni dei tedeschi è stato accolto con grandissimo entusiasmo, forse anche troppo.

Ma a passare alla cronaca è stato anche l’atteggiamento dei giocatori parigini, forse troppo ironico nei confronti dei rivali. Prima l’esultanza per imitare e prendere in giro il bomber Erling Haaland. Poi la festa scatenata negli spogliatoi. Ed è proprio questo entusiasmo a non essere andato giù a Alf-Inge Haaland, padre del bomber norvegese. Su twitter, l’ex calciatore ha commentato in modo duro e sarcastico: “Arrivederci bella Parigi. Peccato per il risultato, ma è stato ben meritato. Auguro tutto il meglio, avete mostrato classe dentro e fuori dal campo“.