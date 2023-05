Haaland non smette di segnare, può raggiungere il record di CR7 in Champions

Il clamoroso record di CR7, che l'attaccante norvegese punta con ambizione e determinazione. Tutto passa dal Real Madrid

Redazione ITASportPress

Alla sola stagione del debutto con la maglia del Manchester City, Erling Haaland rischia di raggiungere un clamoroso record in Champions League. Un traguardo instaurato da Cristiano Ronaldo e che, ad oggi, nessuno è riuscito a raggiungere. In quella che possiamo definire la competizione per eccellenza di CR7, il norvegese dà prospettiva anche se le partite si fanno sempre più complicate. Ma, soprattutto, importanti. L'ex Borussia Dortmund e pupillo di Pep Guardiola è in testa alla classifica marcatori dell'attuale edizione con 12 gol segnati, mentre il fuoriclasse lusitano è riuscito a toccare quota 17 nella sua grande stagione dei record, la 2013-2014.

Ma non è tutto, sempre con la maglia del Real Madrid Cr7 è stato ad un passo dal raggiungere il proprio record personale giusto qualche stagione più tardi, la 2015-2016, fermandosi però a 16 gol. L'obiettivo è complicato visto che ci troviamo già alle semifinali della competizione, ma non impossibile. A maggior ragione se il protagonista debba essere un certo Erling Haaland. Ad intralciare la strada del norvegese sarà la sfida di ritorno contro le merengues, proprio l'ex grande squadra di Ronaldo, e solo in caso di successo all'Etihad sarà poi possibile ambire ad un importante bottino in finale contro l'Inter.

Dal canto suo, Erling conosce già la classifica marcatori di Champions. Ne ha vinta in passato, con la maglia del Borussia Dortmund nell'anno 2020-2021. In quell'occasione il bottino raggiunse quota 10 gol e quest'anno, a già almeno due in più, ha tra le mani un altro grande trionfo individuale.