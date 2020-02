Haaland spaventa tutti, tranne Meunier: “Non lo conosco”

Erling Haaland è lo spauracchio per tutte le avversarie del Borussia Dortmund. Il suo impatto in Bundesliga è stato a dir poco devastante, con sette reti realizzate in tre partite. Una media pazzesca che sta allertando anche le rivali europee. Il messaggio è arrivato principalmente al Paris Saint-Germain, prossimo avversario dei gialloneri in Champions League. Eppure tra i parigini c’è proprio chi non sembra affatto temere più di tanto Haaland: si tratta di Thomas Meunier. L’esterno difensivo ha affermato: “Paura di lui? Non conosco Haaland in maniera particolare. Ha grandi numeri che sottolineano quanto facilmente trovi la via del gol il Borussia Dortmund. Ma in difesa tendono a concedere molto…”. Insomma, nemmeno lo spauracchio norvegese sembra rovinare i sonni di Meunier. Un ottimo modo per avvicinarsi agli ottavi di finale.