Haaland trascina il Borussia Dortmund e ammette: “La tripletta di Mbappé una spinta in più per me”. E sul mercato…

C’è lo zampino del solito Erling Haaland nel successo in trasferta del Borussia Dortmund contro il Siviglia nel match d’andata degli ottavi di finale di Champions League. Grande protagonista il bomber norvegese, autore di due reti, che ha di fatto ribaltato il vantaggio iniziale degli spagnoli. Ai microfoni della Uefa, il classe 2000 ha ammesso di aver avuto una spinta in più grazie a… Mbappé e alla sua prova magica contro il Barcellona nelle ore precedenti.

Haaland e la motivazione in più

“È bello segnare, quando ho visto Mbappé fare una tripletta al Barcellona diciamo che mi ha dato motivazione maggiore. Devo dire grazie a lui”, ha dichiarato Haaland senza alcun timore. “Io in competizione con lui? No, dico solo che l’ho visto segnare e questo mi ha dato una spinta in più. Per me è stato da stimolo”.

Sulla sfida di ritorno contro il Siviglia: “Abbiamo segnato tre gol ed è importante, ma c’è sempre la gara di ritorno e noi dobbiamo continuare così, lavorare bene e molto. Essere solidi nella gara di ritorno”. Un pensiero anche al mercato: “I tifosi del Real Madrid mi vogliono? Dico che è sempre bello quando qualcuno ti vuole…”.