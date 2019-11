Hakimi affossa l’Inter e festeggia: “Due gol per celebrare il mio compleanno…”

Da 0-2 a 3-2, il Borussia Dortmund festeggia il successo in Champions League contro l’Inter davanti al proprio pubblico. Non poteva andare meglio la quarta gara del girone per i tedeschi che sono stati capaci di ottenere una vittoria pazzesca in rimonta.

Mattatore della serata il terzino Achraf Hakimi, autore di una doppietta. Il classe 1998 ha parlato ai canali ufficiali del club ammettendo di essersi fatto un regalo speciale per il suo compleanno: “Due giorni fa ho compiuto gli anni. I gol e la prestazione della squadra sono stati un bellissimo regalo di compleanno per me. Sono davvero contento e fortunato”, ha concluso Hakimi.