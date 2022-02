Haller bomber da Champions: fa meglio di Messi e Cristiano Ronaldo

Il centravanti ancora in gol in Champions League nella gara contro il Benfica

Non c'è più la regola dei gol in trasferta che valgono doppio. Ma l'Ajax e soprattutto Sebastien Haller possono essere comunque felici del 2-2 maturato in casa del Benfica nel match d'andata degli ottavi di finale di Champions League.

In modo particolare il centravanti ivoriano, grazie alla rete ai portoghesi, ha fatto registrare un importante record nella più importante competizione europea per club.

Come sottolineato anche dallo stesso profilo ufficiale della Champions League. Haller è diventato il giocatore più veloce di sempre a raggiungere quota 11 gol nella competizione , un bottino raccolto in sole 7 partite complessive (quelle di quest'anno).

Un risultato che gli consente di fare meglio di personaggi come Messi e Cristiano Ronaldo che negli anni hanno dominato a suon di gol in questo torneo. Inoltre Haller è diventato il secondo giocatore dell'Ajax capace di segnare 11 gol in una singola stagione in competizioni europee, dopo Ruud Geels nel 1975-76.