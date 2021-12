Haller, record alla Cristiano Ronaldo in Champions League

Il centravanti ripete il record di CR7

Ancora una vittoria per l'Ajax in Champions League e per la prima volta nella sua storia ben sei successi in altrettante gare del girone. Primo posto per gli olandesi nel raggruppamento e grande merito è anche dei gol del bomber Sebastian Haller. Ebbene sì, perché il centravanti ha allungato ancora nella classifica marcatori del torneo andando a segno anche contro lo Sporting. L'ivoriano ora è in doppia cifra (10) ed ha realizzato un gol in ogni singola partita della fase a gironi.