Hierro avvisa il Real Madrid: “Favorito ma guai a fidarsi dell’Atalanta…”

Tempo di verità in Champions League col ritorno degli ottavi di finale tra Real Madrid e Atalanta. Si parte dall’1-0 in favore dei blancos, la in Spagna la Dea è temuta. Lo sa bene Fernando Hierro, storico ex delle merengues che ai microfoni di TMW ha messo in guardia la squadra di Zidane dalle insidie bergamasche.

Hierro avvisa il Real: “Mai fidarsi dell’Atalanta”

“Real, non fidarti dell’Atalanta: a Valdebebas non sarà facile”, sono queste le parole di Fernando Hierro, storico ex capitano del Real Madrid, che ha voluto mettere in guardia la squadra di Zidane in vista del ritorno degli ottavi di finale di Champions in programma questa sera contro la Dea di Gasperini.

“Come vedo il Real? Fino a 4-5 settimane fa ai piani alti de LaLiga sembrava tutto chiaro, ma adesso la corsa per il titolo si è riaperta. Real Madrid e Barcellona se la giocheranno fino alla fine con la capolista Atletico Madrid. Come diciamo qui in Spagna: ‘Queda bastante Liga’, ovvero la vittoria del titolo resta ancora tutta da scrivere”.

Dalla Liga alla Champions League: “Quanto sarebbe importante per il Real passare il turno? Sarà fondamentale, ma non fidiamoci troppo: il ritorno con l’Atalanta non sarà affatto facile. È vero che il Real partirà col vantaggio dell’1-0 dell’andata, ma l’Atalanta si è dimostrata squadra in grado di giocarsela contro chiunque. I nerazzurri partiranno sicuramente all’attacco per provare a rimontare”.

“Pronostico sulla gara di oggi? Dico che il Real è favorito, non solo per quanto accaduto a Bergamo, ma anche perché nei doppi confronti ha quell’esperienza e quella forza mentale che gli permettono sempre o quasi di andare avanti. Non dimentichiamoci poi che questo gruppo è in gran parte lo stesso che ha vinto le tre Champions consecutive”.

Infine, ancora sul Real Madrid e sulla stagione: “Se se la giocheranno fino alla fine in Liga e Champions? Credo che una squadra come il Real Madrid abbia sempre la possibilità di vincere tutto. Molto dipenderà dal calendario e dagli intrecci di partite che potranno presentarsi nei prossimi mesi, così come dagli infortuni e dalle assenze dell’ultim’ora causate da questa infausta pandemia. Ma vi assicuro che non si può mai dare per morto il Madrid, in nessuna competizione”.