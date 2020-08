Il Barcellona pensa al Napoli: dalla Spagna sicuri della rivoluzione di Setien dell’11 titolare

Il Barcellona di Quique Setien prepara la rivoluzione in vista della gara di sabato contro il Napoli valida per gli ottavi di ritorno di Champions League. 3-5-2 secondo il quotidiano Sport che sulla sua prima pagina odierna e attraverso i canali social schiera la formazione con tante novità.

Setien: il piano anti Napoli

Difesa a tre, due esterni dalla grande corsa e ancora l’esclusione di Antoine Griezmann. Sarebbe questo il piano di Setien per passare il turno in Champions League contro il Napoli. Secondo Sport le certezze del tecnico saranno i tre centrali con Piqué e Lenglet, ma soprattutto con Semedo centrale di destra. In loro aiuto ci saranno Jordi Alba a sinistra e Sergi Roberto a destra. Mentre in mezzo al campo De Jong, Rakitic e il giovane Riqui Puig. In avanti, ovviamente Messi e Luis Suarez. Niente spazio per il campione del mondo con la Francia Griezmann, ancora una volta escluso dall’undici di partenza.